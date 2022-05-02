"18:0": В Чернобаевке горит вражеский склад боеприпасов

ВСУ в очередной раз накрыли огнем боевиков РФ.

Сегодня, 2 апреля, в Чернобаевке Херсонской область очередная победа ВСУ над российской армией. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в Фейсбуке о счете 18:0 в пользу Украины.

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На этот раз украинские защитники ударили по вражескому складу боеприпасов.

"Кто зацепит Неньку, тому не повезет. И так - много раз подряд," - прокомментировал Арестович.

Ранее мы писали, что украинские силы ПВО уничтожили дорогостоящий беспилотник россиян "Форпост". Цена вражеского беспилотника - свыше 30 млн долларов.