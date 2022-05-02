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Враг обстреливает Херсонщину из "Градов": есть раненые

Из-за вражеских обстрелов местные жители получили травмы
Враг обстреливает Херсонщину из "Градов": есть раненые
Повреждены жилые дома и школа. Иллюстративное фото / facebook.com/pho.gov.ua

Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты Херсонской области. В результате очередного обстрела пгт. Нововоронцовка повреждены жилые дома и школа. Об этом сегодня сообщили в Херсонской областной прокуратуре.  

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“Осколочные ранения получили местные жители. В крайне тяжелом состоянии в больницу доставлен мужчина с осколочным ранением шеи и переломом основания черепа”, - сообщили в прокуратуре.  

В ведомстве добавили, что эти действия противоречат нормам международного гуманитарного права, поскольку запрещено нападать на мирных жителей и гражданские объекты. Уже начато по данному факту уголовное производство.  

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В селе Змиевка Херсонской области российские оккупанты похитили старосту села, известного своей проукраинской позицией. Связи с похищенным старостой нет. 

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