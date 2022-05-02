Украинцы не готовы на территориальные уступки России – Зеленский

В уступках РФ нет смысла, что уже показал опыт Крыма, на захвате которого Россия не остановилась

Украинцы не готовы идти на территориальные уступки России, особенно после тысяч смертей бойцов ВСУ и мирного населения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью греческому изданию ΕRΤ.

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"Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли?" – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что, даже получив часть украинской территории, Россия всё равно на этом не остановится.

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"Она ведь не остановилась на Крыме. Дать им небольшой отдых перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский оценил вероятность ядерного удара оккупантов по Украине. Об этом он рассказал в своем интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

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