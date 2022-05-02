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РФ нанесли удар по гражданской и религиозной инфраструктуре в Одессе

Есть погибшие и раненые.
РФ нанесли удар по гражданской и религиозной инфраструктуре в Одессе
В Одессе после взрыва в небо поднялось облако дыма. / t.me/our_odessa

Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Информацию подтверждает глава Одесской областной военной администрации максим Марченко.

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В 18:34 прозвучал взрыв. После чего по Одессе и области объявили воздушную тревогу. Рашисты попали по объектам городской инфраструктуры. Известно, что повреждено одно из религиозных сооружений. 

Глава ОВА сообщает, что известно о погибших и раненых. Количество пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что украинские защитники показали, как ликвидировали "гостей" из Бурятии и Алтая, а также их вражескую технику. Сожженные остатки бронетехники отправятся на переплав отечественным металлургам. 

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