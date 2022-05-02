РФ нанесли удар по гражданской и религиозной инфраструктуре в Одессе
Есть погибшие и раненые.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Информацию подтверждает глава Одесской областной военной администрации максим Марченко.
Читайте также: Силы ПВО уничтожили дорогой БПЛА "Форпост" россиян в ОдессеВ 18:34 прозвучал взрыв. После чего по Одессе и области объявили воздушную тревогу. Рашисты попали по объектам городской инфраструктуры. Известно, что повреждено одно из религиозных сооружений.
Глава ОВА сообщает, что известно о погибших и раненых. Количество пострадавших уточняется.
Ранее мы писали, что украинские защитники показали, как ликвидировали "гостей" из Бурятии и Алтая, а также их вражескую технику. Сожженные остатки бронетехники отправятся на переплав отечественным металлургам.
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