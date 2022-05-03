Украина получила от США уже более 70 гаубиц М777

Также ВСУ получили примерно половину боеприпасов к этому вооружению.

Украина получила от США 80% гаубиц дальнего действия М777 от общего числа в 90 единиц. Это является частью американского пакета помощи по безопасности. Об этом сообщил представитель Пентагона США на брифинге.

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"Теперь я могу подтвердить, что 80% гаубиц М777 были переданы украинским военным. Это 80% от общего количества, всего 90, то есть более 70 из них сейчас переданы в Украину", – говорят в Пентагоне.

Также в американском оборонном ведомстве подчеркнули, что кроме гаубиц Украина уже получила половину боеприпасов к ним. Поставки вооружения происходят ежедневно.

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Кроме того, известно, что уже 220 украинских защитников обучили правилам эксплуатации американских гаубиц.

"И это еще не все. На самом деле, 3 мая на один из тренировочных полигонов прибудет еще более 50 украинцев, чтобы начать обучение в конце этой недели", – подчеркивает представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Украины ВСУ уничтожили 120 оккупантов.

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