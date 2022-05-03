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Армия РФ сильно ослабла после нападения на Украину, – разведка Британии

Не спасли российских захватчиков и большой оборонный бюджет, и огромные инвестиции.
Армия РФ сильно ослабла после нападения на Украину, – разведка Британии
Российский оккупант / EPA / UPG

Армия России сильно ослабла после полномасштабного вторжения в Украину. При этом она не сможет быстро восстановиться, так как это замедлят санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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Так, разведчики говорят, что в период с 2005 по 2018 года РФ удвоила свой оборонный бюджет, используя инвестиции в развитие воздушных, наземных и морских сил со средствами.

Как бы то ни было, несмотря на модернизацию, Россия не смогла доминировать над Украиной. Это касается стратегического планирования и оперативного исполнения. Данные факторы не позволяют российским захватчикам использовать численную силу, чтобы получить решающее преимущество.

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"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину", – говорят в британской разведке.

Восстановление войск РФ будет усугублено санкциями, что окажет долгосрочное влияние на способность страны вообще развертывать свои вооруженные силы.

Напомним, ранее в Пентагоне назвали активность РФ на Донбассе "анемической".

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