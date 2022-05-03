Обстрелы Харьковской области: есть раненые и погибший

За сутки из-за вражеских обстрелов ранения получили три человека, один человек погиб

За сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще трое ранены. Иллюстративное фото / t.me/synegubov

Армия РФ продолжает обстреливать Харьков и Харьковскую область. Так, в Харькове за сутки ранены два человека, еще один человек получил ранение в Чугуевском районе, а в Харьковском районе погиб 46-летний работник фабрики. Об этом сегодня сообщил Олег Синегубов, голова ОВА.

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Как сообщил Синегубов, российские войска нанесли по Харькову два удара из реактивных систем залпового огня и один артиллерийский обстрел. От ударов пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.

“В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения получили значительные разрушения. Погиб 46-летний работник, который во время обстрелов находился на территории”, - поделился глава администрации.

Также оккупанты обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев Харьковской области. И активные боевые действия продолжаются на Изюмском направлении.

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В Харькове продолжает работать областной гуманитарный штаб. Кроме жителей областного центра помощь получили в Малоданиловской, Новопокровской, Дергачевской, Змиевской и Донецкой общинах. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате обстрелов, а коммунальные службы - восстанавливать критическую инфраструктуру, со слов Олега Синегубова.

Отметим, что ВСУ отбросили вражеские силы от Харькова на 40 километров. Об этом вчера сообщил репортер отдела внешней политики Пентагона Джек Детч в Twitter.

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