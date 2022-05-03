В Украине хотят признать недопустимой победу РФ во Второй мировой войне
Украинские депутаты хотят признать недопустимость присвоения Россией победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом говорится в проекте закона №7343, опубликованном на сайте парламента.
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В пояснительной записке говорится, что принять постановление нужно с целью подтверждения на государственном уровне вклада украинцев в общую победу войск антигитлеровской коалиции над нацизмом во Второй мировой войне.
Также документ даст политическую оценку того, как Россия системно искажает, обесценивает и манипулирует моральным наследием участников войны.
"Проектом постановления предлагается одобрить заявление Верховной Рады Украины "По случаю 77-й годовщины победы над нацизмом и о недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом", – сказано в записке.
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Кроме того, авторы законопроекта указывают, что преступления России в Украине должны быть остановлены. Вместе с этим стоит осудить и победить совместными усилиями всех стран цивилизованного мира путинский режим, как это было с нацистской Германией.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада может перенести 9 мая, так как нацисты капитулировали 8 мая.
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