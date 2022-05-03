У погребенных обнаружены следы огнестрельных ранений и пыток.

На Николаевщине найдена могила с расстрелянными россиянами мирными жителями / myk.gp.gov.ua

В селе Новофонтанка Баштанского района Николаевской области в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей. Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

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На телах погибших были обнаружены следы огнестрельных ранений и пыток.

"У одного из мужчин были связаны ноги. Рядом были найдены следы пребывания русских военных. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - уточнили в прокуратуре.

На данный момент расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.