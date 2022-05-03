Военные РФ обстреляли село в Гуляйпольском районе: есть погибшие
В результате обстрела погибли двое людей, была повреждена школа и 12 домов.
Оккупанты обстреляли поселок Зализничное Гуляйпольского района. Об этом сообщает Запорожская ОГА.
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В результате обстрела погибли двое людей, была повреждена школа и 12 домов.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.
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