Военные РФ обстреляли село в Гуляйпольском районе: есть погибшие

В результате обстрела погибли двое людей, была повреждена школа и 12 домов.

Оккупанты обстреляли поселок Зализничное Гуляйпольского района. Об этом сообщает Запорожская ОГА.

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В результате обстрела погибли двое людей, была повреждена школа и 12 домов.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов в Гуляйпольском районе / facebook.com/zoda.gov.ua/

Последствия обстрелов в Гуляйпольском районе / facebook.com/zoda.gov.ua/

Последствия обстрелов в Гуляйпольском районе / facebook.com/zoda.gov.ua/

Последствия обстрелов в Гуляйпольском районе / facebook.com/zoda.gov.ua/

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.