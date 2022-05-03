В Закарпатской области задержали организатора переправки уклонистов

Он организовал незаконную схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

В Закарпатской области правоохранители задержали злоумышленника, который организовал во время военного положения незаконную схему переправки через границу мужчин призывного возраста. Об этом проинформировала пресс-служба ГБР.

По данным следствия, переселенец из Харькова продавал мужчинам призывного возраста поддельные справки о непригодности к военной службе. Он также переправлял мужчин через границу под видом волонтеров и т.д. Злоумышленник за свои так называемые услуги брал 20 тысяч долларов.

При содействии фигуранта мужчины призывного возраста в одном из центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области якобы проходили военно-врачебную комиссию, которая признавала их непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Читайте также: В Энергодаре депутат горсовета оказался предателем

По данным фактам следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка граждан через государственную границу). Максимальное наказание по этой статье – 9 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Одесской области задержали мужчину призывного возраста, который в женской одежде пытался уехать в Молдову.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Фото с места обыска / dbr.gov.ua