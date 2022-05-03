РФ продлила до сентября "спецоперацию" против Украины – ГУР

Российских солдат уже настраивают на войну до осени, а не на четыре дня, как было перед вторжением

Военное командование России ожидает, что "специальная военная операция", как называют в РФ полномасштабное вторжение в Украину, продлится до сентября. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что эта информация согласуется с недавним заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который утверждал, будто темпы "спецоперации" зависят от "необходимости минимизировать любые риски для гражданских и военнослужащих РФ".

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"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая 9 мая", - сказал на днях Лавров.

Напомним, ранее СМИ неоднократно называли 9 мая, как новую (после провала февральского блицкрига) дату, к которой Путин хочет покончить с Украиной. Об этом, в частности, проболтался пророссийский премьер Венгрии.

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