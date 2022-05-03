Война закончится 9 мая: Орбан поделился планами Кремля с Папой Римским

Ватикан планирует сделать все возможное, чтобы война была остановлена.

Папа Римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним планами Кремля. Война в Украине должна закончиться 9 мая, убеждал венгерский политик. Подробности передает издание Corriere Della Sera.

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Так, по словам Папы Римского, он получил подробности от Орбана во время личной встречи.

"Когда я встретился с Орбаном, он сказал мне, что у россиян есть план, что 9 мая все закончится", – говорит Франциск.

Он также выражает надежду, что так и будет, чтобы можно было понять скорость возможной эскалации в ближайшие дни. Сейчас речь идет не только о Донбассе, но и об остальных регионах Украины.

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"…теперь это не только Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", – подытожил Папа Римский.

Напомним, ранее о том, как Орбан и Венгрия сотрудничают с Россией, рассказал глава СНБО Алексей Данилов. Оказалось, Венгрия знала о планах РФ по вторжению в Украину. Более того, Будапешт рассчитывал забрать часть украинской территории.

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