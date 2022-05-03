Сепаратиста Царева приговорили к 12 годам тюрьмы

Он неоднократно публично поддерживал оккупацию украинских территорий и выступал за федерализацию Украины.

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата Украины Олега Царева к 12 годам лишения свободы. Его признали, в том числе, виновным в публичных призывах к сепаратизму. Об этом сообщает проект "Ґрати" на своей странице в Facebook.

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"Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата Олега Царева к 12 годам заключения", – говорится в сообщении.

Судья признал предателя виновным в публичных призывах к сепаратизму и в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя, используя СМИ.

Примечательно, что дело против Царева было заведено еще в 2014 году, когда он стал публично поддерживать федерализацию Украины, призывал к выходу из состава страны Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей и к созданию некой "Новороссии", отрицал аннексию Крыма Россией.

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Суд рассматривал дело с 2016 года.

Отметим, что кроме приговора он решил обратиться к президенту, чтобы тот лишил Царева ордена "За заслуги" 3-й степени.

Напомним, последний раз Царев засветился в Украине в середине марта. Он находился в Бородянке с российскими оккупантами, но исчез вместе с рашистами, когда ВСУ освободили регион.

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