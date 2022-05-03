Оккупанты начали гуглить Уголовный кодекс после перехватов СБУ

Российские захватчики начали осознавать, что в Украине им грозит не только смерть, но и тюрьма

Российские солдаты обеспокоены тем, что украинские спецслужбы перехватывают их телефонные разговоры, которые потом могут стать доказательствами против них в суде. Об этом сообщает СБУ со ссылкой на очередной перехват.

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В этот раз ведомство опубликовало онлайн-переписку оккупанта со своим приятелем. Ранее СБУ обнародовала телефонный разговор некоего Ивана Клименко со своей матерью.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - заявил тогда оккупант в беседе с матерью.

СБУ перехватила и опубликовала этот разговор. Кроме того, была опубликована и личная информация про "освободителя" Украины от украинцев. Как выяснилось, этот солдат служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, у него в соцсетях есть фото в военной форме и с нацистской символикой.

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Когда Клименко узнал, что СБУ перехватила его разговор с матерью, он начал переживать на этот счет и попросил друзей уточнить, что именно про него нарыли украинские спецслужбы.

"Запись звонка с твоей матерью, в которой ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные", - написал в ответ один из приятелей.

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Еще один товарищ оккупанта тоже ничем не смог его порадовать:

"На какой *уй ты написал! Вань, я тебя давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка".

В СБУ отметили, что сейчас российский оккупант Иван Клименко активно гуглит статьи Уголовного кодекса, чтобы узнать, сколько лет тюрьмы ему грозит в России за пропаганду нацизма.

"Иван, вот тебе новый квест: загугли, сколько тебе "светит" за нарушение законов и обычаев войны по международному праву", — посоветовали в СБУ.

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

Напомним, россияне ломают технику, чтобы не воевать с украинцами. Родители боевиков поддерживают идеи детей-отказников, так как "целей останутся".

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