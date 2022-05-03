70-летняя женщина помогла уничтожить 100 единиц техники оккупантов

Она сообщала бойцам ВСУ места расположения военной техники российских оккупантов.

70-летняя жительница села Мотыжин (Киевская обл.) во время российской оккупации помогала украинским бойцам уничтожить около 100 единиц военной техники врага. За это российские оккупанты ее убили, сообщил Telegram-канал "Центр. Новини".

В сообщении говорится, что храбрая женщина узнавала количество военной техники оккупантов, где она находится, а потом рассказывала об этом по телефону своему сыну. В дальнейшем эта информация использовалась для нанесения ударов по врагу.

В результате, украинские бойцы уничтожили около 100 единиц военной техники российских оккупантов.

Патриотка Украины так действовала около двух недель. Оккупанты догадались, почему несут такие большие потери. Они разбомбили дом пенсионерки, в результате чего она погибла.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 3 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 24 200 человек, 1062 танка, 2567 боевых бронированных машин. 194 самолета и 155 вертолетов.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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