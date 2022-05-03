В Украине запретили пророссийские партии: Принят закон

За документ проголосовали 330 народных депутатов.

Во вторник, 3 мая, Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины, приняв соответствующий закон. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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"Рада запретила деятельность пророссийских партий (7172-1) 330 голосов", – написал политик.

Стоит напомнить, что накануне Радой была урегулирована процедура запрета, роспуска и принудительной ликвидации партий.

Поводом такого шага была пропаганда и популяризация органов России, ее чиновников или организаций, которые контролирует государство-агрессор.

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Таким образом, под запретом те политические силы, публично отрицающие вооруженную агрессию России против Украины, аннексию территорий страны и оправдывающие нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой.

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