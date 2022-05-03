В Раде зарегистрировали постановление о переносе Дня победы над нацизмом на 8 мая

В конце проекта постановления девиз от нардепов: "Победили нацизм - победим и рашизм!".

В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. / Украинформ

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в телеграм-канале, что в Верховной Раде Украины нардепы подали проект постановления про перенос Дня победы над нацизмом с 9 на 8 мая. Однако сегодня не успели за него проголосовать.

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В парламенте зарегистрировали постановление про 9 мая и недопустимость присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом. Железняк отметил, что главное - в конце документа. Нардепы подписали: "Победили нацизм - победим и рашизм!"

Однако за перенос на 8 мая Дня победы над нацизмом сегодня не проголосовали. Но народные депутаты проголосовали за проект постановления №7343 о недопустимости присвоения РРФ победы над нацизмом.

За постановление о 8 мая еще не проголовали. / Верховна Рада

Ранее мы писали, что в ВРУ теперь запрещены пророссийские партии. "За" проголосовали даже бывшие ОПЗЖ-шники и депутаты от Медведчука, которые создали новую партию.