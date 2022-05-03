Зеленский назвал две причины для отсутствия нардепа в Раде

В военное время от депутатов требуют повышенной трудовой дисциплины

В военное время отсутствие народного депутата на голосовании в Верховной Раде является недопустимым без уважительной причины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту.

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"Сейчас отсутствие депутата, мне кажется, оправдывает только две вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства, или его смерть ради интересов государства. Другое для страны не представляет интереса. Другое идет вслед за российским военным кораблем", – заявил президент.

Отметим, ранее спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал о депутатах, сбежавших за границу. По его словам, их около десятка, они представляют ныне запрещенную ОПЗЖ. Также известно, что нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев добровольно уехал на оккупированную Херсонщину.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинцы не готовы на территориальные уступки России. В уступках РФ нет смысла, что уже показал опыт Крыма, на захвате которого Россия не остановилась.

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