Лживая клевета: Венгрия возмутилась заявлением главы СНБО Украины

Будапешт снова не доволен высказываниями, которые звучат из Киева

Официальный Будапешт возмущен словами секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о российско-венгерском сговоре накануне российского вторжения в Украину. Соответствующее заявление опубликовала в Facebook пресс-служба посольства Венгрии в Украине.

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"Эти утверждения о Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны", - заявили в посольстве.

Слова Данилова о том, что венгерское правительство знало о военных планах Кремля и даже готовилось к захвату части украинской территории, венгерская сторона считает "лживой клеветой".

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"Наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете произнесенного", - заявили в посольстве, подчеркнув, что это уже не первые подобные высказывания о Венгрии со стороны украинских чиновников.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что венгерские власти знали от российского руководства о подготовке вторжения в Украину и имели территориальный интерес в этой войне.

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