Военные РФ похитили голову поселка Чернобаевка - Верещук

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В Херсонской области российские оккупанты захватили и увезли в неизвестном направлении голову поселка Чернобаевка. Об этом во время брифинга рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что о похищении Игоря Дудара стало известно совсем недавно. Где он сейчас находится и какова его судьба – пока такой информации нет.

Напомним, поселок Чернобаевка прославился на всю Украину тем, что в его окрестностях бойцы ВСУ уничтожили большое количество российских оккупантов и их военной техники. Так, несколько раз наносились удары по площадке, которую оккупанты используют в качестве аэродрома. Но оккупанты продолжают упрямо стягивать туда новую технику, и ее тоже уничтожают.

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Например, 2 апреля в районе Чернобаевки в результате удара уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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