"Море огня и смерти": Десантники Украины уничтожили точку оккупантов (видео)

Аэромобильная бригада ударила по месту сбора войск во временно захваченном населенном пункте.

Украинские десантники устроили "Армагеддон" российским захватчикам. Видео с уничтожением пункта сбора оккупантов опубликовал в Фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

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Боевики РФ получили от защитников море огня и смерти. Как отмечают в Генштабе ВСУ, уничтоженный пункт - последнее место для захватчиков во временно оккупированном населенном пункте.

На видео - "ювелирная" работа украинских разведчиков и артиллерийского подразделения отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

Ранее мы писали, что "элитные" подразделения ВС РФ воевать против Украины. Российский солдат, разговор которого оказался в распоряжении СБУ, заявил, что два месяца войны принесли потерь России больше, чем 4 года в Чеченских боях.