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Артиллеристы разбили российский полевой штаб на юге

Под удар украинских артиллеристов также попали три склада с боеприпасами и база ГСМ
 |  Автор: Юрий Кобзар
Артиллеристы разбили российский полевой штаб на юге
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

В ночь на вторник, 3 мая, украинские артиллеристы уничтожили командный пункт и склады, а также большое количество живой силы и техники оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач", - говорится в сводке.

Отмечается, что прошедшие сутки оказались результативными для украинских артиллеристов. В частности, удалось поразить российский пункт управления войсками, три склада с боеприпасами и один склад ГСМ, а также несколько мест сосредоточения живой силы и техники врага.

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Точные потери оккупантов в результате этих артударов еще уточняются.

Напомним, по данным Генштаба, за вчерашний день оккупанты в целом потеряли более 400 человек, а также 14 танков, 48 бронемашин и другую технику.

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