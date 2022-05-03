Артиллеристы разбили российский полевой штаб на юге
В ночь на вторник, 3 мая, украинские артиллеристы уничтожили командный пункт и склады, а также большое количество живой силы и техники оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".
Читайте также: Штурм "Азовстали": появились первые подробности
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач", - говорится в сводке.
Отмечается, что прошедшие сутки оказались результативными для украинских артиллеристов. В частности, удалось поразить российский пункт управления войсками, три склада с боеприпасами и один склад ГСМ, а также несколько мест сосредоточения живой силы и техники врага.
Читайте также: Гайдай рассказал, когда изменится ситуация на фронте
Точные потери оккупантов в результате этих артударов еще уточняются.
Напомним, по данным Генштаба, за вчерашний день оккупанты в целом потеряли более 400 человек, а также 14 танков, 48 бронемашин и другую технику.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.