Почта
 

Под Харьковом уничтожили группу российских оккупантов

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
 |  Автор: Виталий Кулак
Под Харьковом уничтожили группу российских оккупантов
Иллюстративное фото / dpsu.gov.ua

В Харьковской области пограничники помогли бойцам ВСУ уничтожить группу российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что пограничники во время ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов заметили приближение российских солдат. Враг принялся возводить инженерные сооружения на своих позициях, не подозревая, что находится под наблюдением.

Информацию про российских оккупантов пограничники передали ВСУ. В результате по оккупантам нанесли минометный удар и они обратились в бегство.

Читайте также: "Море огня и смерти": Десантники Украины уничтожили точку оккупантов (видео)

Между тем, по денным Генштаба ВСУ, на Слобожансокм направлении противник продолжает обстреливать Харьков и другие населенные пункты Харьковской области. На Изюмском направлении вчера, 2 мая, российские оккупанты активно обстреливали позиции ВСУ.

Напомним, ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK