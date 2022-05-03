Под Харьковом уничтожили группу российских оккупантов

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Харьковской области пограничники помогли бойцам ВСУ уничтожить группу российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что пограничники во время ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов заметили приближение российских солдат. Враг принялся возводить инженерные сооружения на своих позициях, не подозревая, что находится под наблюдением.

Информацию про российских оккупантов пограничники передали ВСУ. В результате по оккупантам нанесли минометный удар и они обратились в бегство.

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Между тем, по денным Генштаба ВСУ, на Слобожансокм направлении противник продолжает обстреливать Харьков и другие населенные пункты Харьковской области. На Изюмском направлении вчера, 2 мая, российские оккупанты активно обстреливали позиции ВСУ.

Напомним, ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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