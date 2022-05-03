В Одессе ракетная угроза остается постоянной - спикер ОВА

Враг и дальше пытается проводить в регионе воздушную разведку

В Одессе в ночь на 3 мая не было вражеских обстрелов / t.me/Bratchuk_Sergey

В Одессе ночь на 3 мая прошла спокойно, без российских обстрелов. Тем не менее, угроза ракетных ударов со стороны российской армии остается высокой. Об этом сообщил сегодня Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА.

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"Ночь в Одессе прошла без обстрелов, а удлиненный комендантский час – без грубых нарушений. В то же время, остается очень высокой угроза ракетных ударов как с территории временно оккупированного Крыма, так и со стороны российских кораблей. Враг также пытается проводить воздушную разведку, но терпит значительные потери", - отметил спикер ОВА.

Как отметил Братчук, силы обороны Одесской области удерживают позиции и отслеживают развивающуюся ситуацию на территории непризнанного Приднестровья.

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Напомним, что вчера российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Оккупанты попали по объектам городской инфраструктуры. Известно, что повреждено одно из религиозных сооружений. Есть информация о погибших и раненых.

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