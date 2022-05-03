"Рупор Кремля" Соловьев приехал в Мариуполь

Пропагандист опубликовал фото с так званным главой "ДНР" Пушилиным.

Соловьев - один из главных пропагандистов РФ. / Скрин видео

Главный пропагандист России, "рупор Кремля" Владимир Соловьев приехал вещать пропаганду в блокадный Мариуполь. Пропагандист анонсировал раскрыть "все подробности" в своем завтрашнем онлайн-шоу.

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Соловьев поделился в телеграм-канале своим фото во вражеской военной форме, в бронежилете и каске. Рядом с ним стоит незаконный "лидер" "ДНР" Денис Пушилин.

Пушилин и Соловьев на фоне завода в Мариуполе. / t.me/voynareal

Два рашиста запечатлены в Мариуполе, на фоне проходной металлургического завода Ильича.

Ранее мы писали, что российские боевики обстреляли коксохимический завод в Авдеевке. По информации главы ОВА, как минимум 10 погибших и 15 раненых.