"Рупор Кремля" Соловьев приехал в Мариуполь
Пропагандист опубликовал фото с так званным главой "ДНР" Пушилиным.
Главный пропагандист России, "рупор Кремля" Владимир Соловьев приехал вещать пропаганду в блокадный Мариуполь. Пропагандист анонсировал раскрыть "все подробности" в своем завтрашнем онлайн-шоу.
Читайте также: В Молдову не пустили пропагандиста РФ: Пытался попасть в ПриднестровьеСоловьев поделился в телеграм-канале своим фото во вражеской военной форме, в бронежилете и каске. Рядом с ним стоит незаконный "лидер" "ДНР" Денис Пушилин.
Два рашиста запечатлены в Мариуполе, на фоне проходной металлургического завода Ильича.
Ранее мы писали, что российские боевики обстреляли коксохимический завод в Авдеевке. По информации главы ОВА, как минимум 10 погибших и 15 раненых.
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