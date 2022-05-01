В Молдову не пустили пропагандиста РФ: Пытался попасть в Приднестровье

В погранслужбе говорят, что уже начали запрещать въезд некоторым россиянам.

В Молдову не пустили пропагандиста из российского кремлевского издания "РИА Новости" Артура Шайхутдинова. Он пытался попасть в Приднестровье, не имея аккредитации. Об этом сообщает Newsmaker.

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Так, по данным издания, пропагандиста развернули на пункте пропуска в Кишиневе в аэропорту. Туда он прибыл из Стамбула. Причиной называется отсутствие аккредитации от Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

Раиса Новицки, пресс-секретарь Пограничной полиции, информацию подтверждает. По ее словам, ряду россиян отказали во въезде.

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"Такое решение приняли в связи с тем, что не были соблюдены законные условия для получения разрешения на пересечение государственной границы", – объяснила она.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, когда ждать провокаций в Приднестровье.

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