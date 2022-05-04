Сводка Генштаба: Морги наполняются телами мобилизованных россиян

Более 100 трупов таких военнослужащих доставили в морг временно оккупированной Горловки.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на 70-й день войны, 4 мая. Войска РФ не прекращают вести наступление на востоке, а морги наполняются телами мобилизованных россиян. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба на его странице в Facebook.

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Так, противник ударил ракетами по объектам транспортной инфраструктуры на территории Киевщины, Днепропетровщины, Кировоградщины, Львовщины, Одесчины, Донетчины, Виннитчины и Закарпатчины.

На Полесском и Волынском направлениях россияне не проводили активных действий. Однако белорусский дивизион из 465 ракетной бригады отправили из пункта дислокации в район назначения для проверки к готовности выполнения задач по назначению.

На Северском направлении противник не формирует наступательные группировки. В Брянской области он усилил охрану участков границ.

На Слобожанском направлении рашисты обстреливали Харьков и Протопоповку с помощью артиллерии и минометов. В Районе Кутузовки и Александровки они проводили разведку. В направлении Долгенького противник пытался наступать, но не имел успехов и отступил.

На Таврическом и Донецком направлении враг обстреливает позиции украинских военных.

На Лиманском направлении он пытается наступать в районе Шандриголово, боевые действия продолжаются. Также там россияне активизировали воздушную разведку и усиливают свою группировку.

Войска РФ совершали штурмовые действия у Попасной, бои все еще идут. А в Мариуполе захватчики наносили авиационные удары и обстреливают район "Азовстали".

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На Запорожском направлении они вели штурм у Орехова, но безуспешно.

В Генштабе отмечают, что в морг временно оккупированной Горловки доставили свыше 100 трупов мобилизованных военнослужащих РФ 1 армейского корпуса. Их ликвидировали ВСУ на территории Запорожской области.

На Южнобугском направлении войска РФ уничтожали защитные оборудования украинских позиций, используя артиллерию, РСЗО и танки вдоль линии соприкосновения. Активизировали бои в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка контролируемая, но напряженная.

Отмечается, что за день ВСУ сбили 7 беспилотников и 8 крылатых ракет противника. А в Донецкой и Луганской областях было отбито 12 атак, уничтожено 6 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц боевой бронированной и 9 единиц автомобильной техники. Несут рашисты потери и на других направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия согласилась ремонтировать украинскую технику.

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