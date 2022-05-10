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Украина прекратила транзит газа из-за оккупированного севера Луганщины

Через "Новопсков" проходила почти треть транзита в Европу.
Украина прекратила транзит газа из-за оккупированного севера Луганщины
Иллюстрационное фото. / EPA / UPG

Украина прекращает транзит газа через оккупированную северную часть Луганской области. Об этом решении заявил оператор газотранспортной системы, из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков".

Через станцию проходила треть транзита в Европу. Однако уже с 7:00 утра 11 мая прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет. Потеря контроля над транзитными объектами - это обстоятельства непреодолимой силы, и это делает невозможным исполнение обязательств на "Сохрановке" и приграничной компрессорной станции "Новопсков".

Российские оккупанты мешают работе компрессионной станции, меняют график работы и воруют газ. 

Сейчас компания занимается тем, чтобы перенести мощности на вторую физическую точку соединения "Суджа", которая находится на территории Сумской области.

Ранее мы писали, что посол РФ в Польше сделал противоречивое заявление после того, как украинские активисты облили его красным сиропом. Он сопоставил это и резню в Буче, назвав два события "инсценировкой".

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