Украинские активисты облили дипломата сиропом, когда тот направлялся на кладбище советских солдат.

Посол России в Варшаве после встречи с активистами. / Укринформ

Посол РФ в Польше Сергей Сергеев сразу после встречи с украинскими активистами заявил, что резня в Буче - это инсценировка. Украинцы в Польше облили его красным сиропом в момент, когда дипломат собирался возложить венок на кладбище советских военных в Варшаве.

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В сети появился обрывок из сюжета польского телеканала, где Андреев, уже облитый красной жидкостью, комментирует случившиеся. Россиянин заявил, что его облили сладких сиропом. Поэтому он делает вывод, это символизирует постановку.

"В Буче инсценировку, и здесь инсценировку," - заявил рашистский политик.

Здесь стоит отметить, что сначала Сергеев комментировал происходящее на польском, а именно фразу о Буче сказал на русском.

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