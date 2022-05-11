В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте на 77 день войны
В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на 11 мая, 77 день войны. Враг не прекращает наступательные действия в восточном регионе, наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
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Подробности опубликованы на странице оборонного ведомства в Facebook.
Так, на Полесском, Волынском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.
На Слобожанском направлении войска РФ пытаются не допустить дальнейшего продвижения ВСУ в сторону границы и проводят разведку на севере и северо-востоке от Харькова.
На Изюмском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на обстреле украинских подразделений.
На Донецком направлении захватчики сосредоточились на наступательных действиях, чтобы оккупировать Рубежное, Лиман и Северодонецк. На Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях россияне не прекращают штурмовые действия, используя артиллерию.
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В Мариуполе они проводят штурмовые действия "Азовстали", используя танки, артиллерию, и нанося ракетно-бомбовые удары.
На Таврийском и Южнобужском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. На Николаевском направлении он обстреливает позиции ВСУ. Это же происходит и на Криворожском направлении.
Отмечается, что противник использует средства РЭБ и глушит связь. Вместе с этим он проводит работы для создания новых позиций в районе Большой Александровки и Брускинского. На Таврийском направлении обустраивает свои позиции и пополняет запасы.
За сутки ВСУ уничтожили 4 беспилотника россиян и вертолет Ми-24. Авиация наносила удары по захватчикам и поддерживала подразделения ВСУ.
В Луганской и Донецкой областях было отбито 12 вражеских атак, уничтожено 4 артиллерийские системы, 19 единиц бронированной, 7 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники оккупантов.
Напомним, ранее в Офисе президента заявили о "неплохом шансе" для нанесения военного поражения войскам РФ. Но для этого должно быть соблюдено одно условие.
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