Военные показали уничтожение россиян под Изюмом: "Наши глаза повсюду"

Позиции захватчиков накрыли из артиллерии, а происходящее заняли с помощью беспилотника.

Украинские военные показали уничтожения позиций россиян под Изюмом, что на Харьковщине. Соответствующий ролик и подробности опубликованы на странице 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

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Так, при просмотре ролика видно, как с помощью беспилотника были зафиксированы позиции российских захватчиков. Затем ВСУ ударили по технике и фортификационных сооружениях врага, которые войска РФ пытались спрятать между деревьями.

"Выбранный этюд для скрипки и пушки от арты 28 омбр. Пытаясь спрятаться от наших рыцарей, оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли", – говорится в публикации.

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Напомним, ранее в Офисе президента оценили шансы вторжения из Беларуси.

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