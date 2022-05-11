С территории РФ обстреляли Черниговщину

Мины разорвались недалеко от приграничного украинского села Городнянского района.

Сегодня утром, 11 мая, войска РФ с территории России вновь обстреляли Черниговскую область. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В частности, обстрел вели со стороны российского села Новые Юрковичи. 16 минометных мин калибра 82 мм разорвались недалеко от приграничного украинского села Городнянского района Черниговской области.

К счастью, по данным ГПСУ, в результате вражеского обстрела никто из людей не пострадал.

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Напомним, российских оккупантов изгнали из Черниговской области в конце марта. С тех пор они регулярно обстреливают Черниговщину с территории России. Так, вчера вечером, 10 мая, войска РФ тоже обстреляли Городнянский район Черниговской области.

Напомним, ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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