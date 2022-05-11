Контрнаступление на севере Харькова приблизило ВСУ к границе с РФ в пределах 10 км

Институт изучения войны сообщает, что войска РФ в Изюме находятся в тупике.

Благодаря контрнаступлению на севере Харькова украинские военные продвинулись и приблизились к российской границе в пределах 10 метров. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на российский источник.

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ВСУ выгнали россиян с нескольких городов к северу от Харькова и продолжили наступление к северу от недавно освобожденного Старого Салтова, чтобы освободить несколько городов к северо-востоку от Харькова.

Карта боевых действий. / understandingwar.org

Известно, что ВС РФ из района Изюма передислоцируются на север, чтобы попытаться ослабить давление украинского контрнаступления и помешать дальнейшему продвижению на север к границе с Россией. Однако в ИИВ уверены, что контрнаступление ВСУ, вероятно, продолжит отвлекать российские войска и ресурсы от развертывания на другие направления наступления.

Украинское контрнаступление помешает артиллерии России обстрелять северо-восточные окраины Харькова, а также позволит украинским силам стать угрозой для россиян для обстрелов и дальнейших атак. Специалисты уверены, если наступление ВСУ продолжится, то произойдет парализация наступательных действий ВС РФ в районе Изюма. Российские боевики вокруг Изюма находятся в тупике.

Также сообщается, что беларусы усиливают риторику и обвиняют НАТО в угрозе их границам. Однако в Институте изучения войны отмечают маловероятность вступления РБ в войну.

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