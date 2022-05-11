Из-за провалов в войне с Украиной в Генштабе РФ началась борьба – разведка

На фоне поражений рашисты отправляют на войну выпускников училищ и испытывают проблемы с транспортом.

Из-за провалов и пробуксовок в войне с Украиной в Генштабе РФ началась борьба. Российские генералы борются за власть, на них активно перекладывают ответственность за неудачи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности, в генеральном штабе", – говорится в сообщении.

Разведчики установили, что в Генштабе РФ всегда была скрытая борьба между группами, еще до начала войны. Однако недавние провалы и попытки других центров силы переложить ответственность за провалы на военных привели к резкому обострению противостояния.

Вместе с этим ГУР не фиксирует, что Кремль не хочет закончить войну в ближайшее время. Скрытая мобилизация продолжается. Например, россияне решили пополнить разгромленные ВСУ подразделения десантников курсантами.

В частности, большинство выпускников "рязанского высшего воздушно-десантного училища" из запланированного на 25 июня выпуска планируют сразу же отправить на войну.

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Как бы то ни было, у рашистов огромные проблемы с автомобильной техники. Они уже использовали почти 45% от общего количества машин бригад материально-технического обеспечения (2 600 из 6 000). Часть авто планируют сохранить для чрезвычайных ситуаций.

Потери автомобильного парка оккупанты пытаются пополнить, воруя машины в Украине.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что боевики требуют засекретить их участие в войне.

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