ВСУ готовят удар, от которого россияне будут в шоке – советник главы МВД

Различные атаки готовятся не только в направлении Херсона, и по другим местам, говорит он.

ВСУ готовят такой удар, от которого россияне будут шокированы. Его анонсировал и высказался о контрнаступлении украинских воинов советник главы МВД Виктор Андрусив, передает "24 канал".

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Так, по словам Андрусива, ситуация на фронте будет меняться в зависимости от того, каким образом в Украину поступает вооружение. Именно оно и позволит идти в контрнаступление.

Говоря о военном освобождении Херсона, советник отметил, что вопрос состоит в цене наступления. И чем лучше оно будет подготовлено, тем меньше будет жертв.

Однако работа ведется не только по освобождению Херсона.

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"Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением", – подчеркивает Андрусив.

Напомним, ранее в Офисе президента назвали условие для контрнаступления ВСУ и "неплохом шансе" для нанесения военного поражения российским захватчикам.

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