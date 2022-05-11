В Минобороны объявили победу в первой фазе войны с РФ: Что будет дальше

Сейчас враг поменял тактику, теперь будет длительный и сложный этап борьбы, говорят в ведомстве.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ выиграли первую фазу войны с Россией. О том, что будет происходить дальше, она рассказала на брифинге, передает Media Center Ukraine.

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По словам Маляр, основной задачей противника был захват Киева и полный захват Украины за несколько дней.

"Это была первая фаза войны и врагу не удалось ее выполнить. Во время этой фазы враг использовал 24 батальонных тактических группы, своих спецназовцев и понес большие потери", – говорит она.

Вокруг Киева и области сосредотачивалось большое количество войск противника, но ВСУ нанесли "абсолютный удар" по врагу, первая фаза была выиграна, отмечает замминистра обороны.

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В это же время она подчеркивает, что затем оккупанты начали использовать другую тактику и стратегию. Потому впереди Украину ждет сложный и длительный этап, в рамках которого страна будет полностью очищена и будет восстановлен суверенитет в государственных границах.

"Так как у России еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время", – сказала Маляр.

Замглавы Минобороны подчеркивает, что Украина хоть и получает большую поддержку от партнеров, в том числе через ленд-лиз, но пока помощь придет, страну будет ждать тяжелый период в несколько недель или месяцев.

Напомним, ранее в МВД анонсировали подготовку удара ВСУ, от которого россияне будут в шоке.

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