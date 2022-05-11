Оккупанты пытают похищенных гражданских лиц - омбудсмен

Российские оккупанты во время пыток украинцев используют электрический ток.

Российские оккупанты пытают похищенных гражданских украинцев, в том числе электрическим током. Об этом в Facebook рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Она обратила внимание, что оккупанты разместили в Сети видео допроса похищенного ими Сергея Мороза, который является жителем города Олешки (Херсонская область). Из видео следует, что его били и пытали электрическим током.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения войск РФ с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушения прав человека.

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Напомним, российские оккупанты на временно оккупированной территории похищают представителей администрации, чиновников, политиков, активистов, журналистов и просто мирных граждан, участвующих в мирных митинга протеста. Потом оккупанты пытаются обменивать мирных жителей на своих военнопленных.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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