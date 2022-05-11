Армия РФ продолжает штурм Азовстали - полк Азов

Российские войска не останавливают попыток захватить завод.

10 мая за одни сутки территорию Азовстали атаковали с воздуха 38 раз. Об этом сообщает полк Азов в Telegram.

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В полку сообщили, что враг не останавливается в попытках захватить территорию завода.

"За минувшие сутки на территорию завода Азовсталь было совершено 38 самолетовылетов, в том числе четыре вылета стратегических бомбардировщиков. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", - подчеркнули в Азове.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.