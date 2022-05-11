США хотят устроить голодомор в Украине за ленд-лиз: Реакция ОП на фейк РФ

При этом с начала полномасштабного вторжения именно рашисты украли 400-500 тонн украинского зерна.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отличился с очередным пропагандистским фейком. Он утверждает, что США хотят устроить в Украине голодомор за предоставление ленд-лиза и денежной помощи. На эту нелепость от Володина отреагировал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк, опубликовав реакцию в Telegram-канале.

Умозаключения Володина

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Так, спикер Госдумы РФ пришел к умозаключению, якобы США хотят устроить голодомор в Украине и ищут способы вывоза зерна из страны. Хотя, напомним, в действительности сами рашисты украли 400-500 тонн украинского зерна. Решение "устроить голодомор" Володин каким-то образом связывает с ленд-лизом, военной и денежной помощью Киеву. Мол Вашингтон хочет затянуть войну, вместо помощи "забирает самое необходимое", а также не верит в победу Украины над Россией, а для скорого возвращения только что выделенных денег "устраивает голодомор".

Ответ Подоляка

"Думают (в США), как быстрее вернуть деньги, устраивая в Украине голодомор", — весомо так, с пафосным придыханием написал субъект. Речь идет о намерении Украины продать излишки зерна на глобальном рынке. Объективно, правильно и ответственно. Украина же – не Россия", – говорит советник главы ОП.

Иронично он заявил, мол после 77 дней войны "безусловно, мир просто уверен в победе РФ".

"Это ведь так очевидно, правда? Все с восторгом в прямом эфире наблюдают, как "вторая армия мира" и ее иконостасные генералы активно борются за небольшую свиноферму в одном из сел Харьковской области и вскоре возьмут ее. Или не возьмут. Или "высокоточную" ракету запустят от злости", – добавил Подоляк.

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Политик обращает внимание, что, по словам Володина, весь мир активно "кредитует" Украину беспроцентными деньгами и дает гуманитарную помощь, чтобы создать в стране проблемы.

"А как иначе? У россиян сейчас в тренде "отрицательный рост", "война – это мир" и особенно яркое поповско-Кирилловское "мы никогда ни на кого не нападали. Россию сейчас настолько "любят" в мире, что в БДСМ-формате быстро разрывают с ней контракты", – указывает советник.

Российских "психиатрический батальон" поражает интеллектом и страстью к "катастрофическому идиотизму", а также желанием демонстрировать это публично.

"Особенно впечатляет парочка "адекватов" Володин/Медведев. Впрочем, учебники по психиатрии давно нуждались в апдейте новыми яркими примерами", – резюмировал Подоляк.

Напомним, ранее в Минобороны Украины объявили победу в первой фазе войны с Россией.

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