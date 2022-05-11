Принудительное изъятие собственности РФ: Зеленский внес в Раду проект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов в Украине. Подробности указаны на сайте парламента.
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Так, речь идет о проекте закона №7371. Зеленский предлагает Раде утвердить указ президента "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".
С помощью указа будет реализовано решение, принятое Советом национальной безопасности и обороны Украины 11 мая 2022 года.
Стоит отметить, что нардепы приняли закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" 3 марта.
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А 10 мая премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин утвердил документ, по которому активы РФ в Украине переходят Национальному инвестиционному фонду.
Напомним, ранее правящая партия Германии выступила за ускоренное вступление Украины в ЕС.
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