Роспропаганда придумала новый фейк о Зеленском и острове Змеиный

Россиян убеждают, что не они несут потери на острове, а украинская сторона.

В России пропагандисты придумали новый фейк о президенте Владимире Зеленском и острове Змеином. Самую распространяемую россиянами в последнее время ложь передает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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"Пропагандисты пытаются развернуть дискредитационную кампанию против президента", – сказано в публикации.

Они заявляют о том, что не рашисты несут потери на Змеином, а якобы ВСУ. Мол Генштаб Украины "выступал против самоубийственной атаки" на остров. Но консультанты из Великобритании посоветовали Зеленскому сделать иначе, потому он "отдал приказ о проведении операции на острове", убеждают пропагандисты.

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Вместе с этим они занимаются манипуляциями с целью смягчения санкций. Якобы все страны мира, особенно в Африке и Латинской Америке, страдают из-за введенных против России ограничений.

Кроме того, пропагандисты пытаются убеждать, мол РФ не причастна к кибератакам на Украину, что подтверждали в Госдепе США.

Как бы то ни было, пока рашисты утверждают о якобы "провалах" ВСУ на Змеином, украинские воины успешно уничтожают там оккупантов. Например, на днях они уничтожили вертолет с десантом на острове, а затем десантно-штурмовой катер "Раптор", "аналогов которому нет".

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