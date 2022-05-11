На юге остается угроза высадки морского десанта врага – ВСУ

Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Угроза высадки российскими войсками морского десанта на побережье Черного моря остается реальной. Такое заявление на пресс-конференции сделал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он подчеркнул, что в акватории Черного и Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки врага. Эти корабли и подлодки поддерживают сухопутные силы российских оккупантов на юге Украины и наносят ракетные удары. В последнее время особенно сильно от ракетных ударов пострадала железнодорожная инфраструктура.

Часть ракет сбивает украинское ПВО. Так, например, над Черным морем сбили крылатую ракету, выпущенную с самолета.

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По данным Генштаба ВСУ, на Таврийском и Южнобужском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. На Николаевском направлении он обстреливает позиции ВСУ.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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