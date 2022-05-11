Президент Чехии разрешил чехам вступить в ряды ВСУ

Теперь это решение должно быть одобрено премьер-министром Чехии.

В Вооруженные силы Украины вскоре могут вступить более 100 граждан Чехии. Соответствующее решение подписал чешский президент Милош Земан, сообщил он на своей странице в Twitter.

Теперь это решение должно быть одобрено премьер-министром Чехии, после чего чехи смогут служить в ВСУ.

Ранее в СМИ были сообщения, что около 300 граждан Чехии хотят поехать воевать в составе ВСУ против российских оккупантов. Кроме того, в СМИ говорили, что Чехия уже передала нашей стране советские танки и БМП.

Читайте также: "Элита" армии РФ боится воевать в Украине - перехват СБУ

Между тем, чешский министр обороны Яна Чернохова говорила, что Чехия готова помогать Украине вооружением и боеприпасами. Она напомнила, что Чехия и Украина являются исторически и политически союзниками.

Напомним, ранее Милош Земан высмеял главу РФ Владимира Путина и его "вторую армию мира".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.