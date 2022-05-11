Две женщины из Ровенщины восхваляли РФ и оскверняли ВСУ

Женщины оправдывали агрессию РФ против Украины, обвинили украинцев в резне в Буче.

В Ровенской области Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум жительницам, которые прославляли российских боевиков и оскверняли честь ВСУ. Об этом сообщают в СБУ.

Читайте также: СБУ: Шесть военных РФ получили тюремный срок

В ходе следствия были проведены обыски по местам жительства женщин: изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, литературу, которая содержала антиукраинский подтекст. В ней также присутствовали призывы к вооруженной агрессии России против Украины.

Женщины отрицали геноцид украинского народа россиянами в населенных пунктах Киевской области. Они считают, что зверства были инсценировкой властей Украины, чтобы разжечь национальную ненависть к "соседям". Одна из подозреваемых заявила, что по железнодорожному вокзалу в Краматорске ударили не российские военные, а ВСУ. Об этом сообщают в Ровенской областной прокуратуре.

Известно, что задержанные - это гражданки Украины, бывшие сотрудницы объекта критической инфраструктуры области.

В Ровенской областной прокуратуре объявили подозрения в совершении преступления по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. Женщинам грозит до 3 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Закарпатье задержали группу лесгоспа, которые занимались незаконной вырубкой лесов. Был нанесен ущерб государству на 5,2 млн гривен.