В Германии решили сеять больше пшеницы из-за войны в Украине

Для этого пришлось на время отказаться от новых правил севооборота

В Германии решили отложить на время введение новых общеевропейских правил севооборота, чтобы фермеры могли выращивать больше пшеницы. Такая необходимость возникла в связи с кризисом на глобальном рынке продовольствия, спровоцированном российско-украинской войной, пишет Zeit.

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Как пояснил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, новые нормы должны были вступить в силу в 2023 году. Они в частности запрещают фермерам сеять озимую пшеницу два года подряд на одном поле.

"Сейчас я веду переговоры с Еврокомиссией по отложению этого регламента", – сказал Оздемир.

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Отмечается, что из-за российского вторжения в Украину на глобальном рынке продовольствия возникла напряженность, поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире.

Напомним, в правящей партии Германии выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС. Немецкие политики считают, что Украина нуждается в поддержке.

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