Мы уже здесь: В Крыму украинские патриоты начали предупреждать оккупантов

Листовки появляются на дверях и машинах семей, чьи родственники воюют против Украины.

В Крыму украинские патриоты начали предупреждать оккупантов о последствиях. Об этом сообщают местные жители в запрещенных в Украине соцсетях.

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Так, патриоты распространяют листовки. В частности, они появляются на дверях квартир и машинах, которые принадлежат семьям, чьи родственники воюют против Украины.

"Военнослужащий Российской Федерации, знай, мы уже здесь, Крым – это Украина", – говорится в листовке, оставленной на машине.

Листовки в Крыму / t.me/uniannet

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"Просто паника. Я вернулась домой, а на моей входной двери вот это вот. Муж принимает участие в "спецоперации" в Украине", – говорит женщина со слезами, показывая листовку на двери.

Похожим методом действуют патриоты во временно захваченном Херсоне. Там патриоты развесили листовки с объявлением награды за голову местного коллаборанта Кирилла Стремоусова.

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