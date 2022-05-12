CNN показал расстрел гражданских солдатами РФ

Двойное убийство произошло в марте, когда оккупанты стояли под Киевом

Американские журналисты опубликовали видео с очередным доказательством военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Канал CNN показал запись с уличной камеры, запечатлевшей неспровоцированное убийство двух мирных жителей в пригороде Киева.

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По данным телеканала, видео было снято 16 марта на окраине столицы после того, как ВСУ отбили атаки на город, и захватчики вынуждены были остановиться на уже занятых территориях.

Камера запечатлела, как пятеро российских солдат пришли к автосалону и попытались проникнуть внутрь, стреляя по замкам и разбивая стекла. К ним с поднятыми руками подошли двое мужчин в гражданской одежде. Солдаты их обыскали, но не нашли ничего примечательного.

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После непродолжительной беседы военные делают вид, что собираются уходить. И когда гражданские начинают возвращаться к караульному посту, солдаты стреляют им в спины.

По данным журналистов, жертвами оккупантов оказались владелец автосалона и 68-летний охранник.Последний пережил расстрел и даже сумел вернуться на пост охраны, но в итоге умер, не дождавшись помощи.

Напомним, на Харьковщине военные РФ обстреляли из танка дом с людьми. В результате вражеского обстрела погибли 3 человека.

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