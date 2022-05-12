СБУ помешала теракту в Запорожье: задержан исполнитель

Злоумышленник хотел посеять панику и хаос в городе.

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Запорожье и задержала исполнителя. Мужчина, гражданин Украины, намеревался посеять хаос и панику в областном центре, для чего спланировал преступление в объекте, где массовое скопление людей - в центре Запорожья.

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Подозреваемый - житель Днепра, 1966 года рождения. Преступник изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль, куда вмонтировал пиропатрон и взрывное вещество. Известно, что для усиления эффекта мужчина начинил взрывчатку болтами и гвоздями.

Мужчина пытался "запутать следы", для чего за два дня до теракта приехал в Запорожье из западной части Украины. Однако СБУ раскрыли его намерения и смогли сработать на опережение. Спецслужбы задержали преступника в "подпольном" месте, а взрывчатку обезвредили.

В СБУ отмечают, что идут следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, устанавливается причастность российских спецслужб.

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