СМИ узнали, какие разведданные США передают Украине

Об этом рассказал The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских официальных лиц.

США передают Украине данные о местонахождении российских оккупационных войск в режиме реального времени. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских официальных лиц.

В сообщении говорится, что существуют правила передачи информации украинской стороне. Это необходимо, чтобы избежать эскалации ситуации в отношениях между Соединенными Штатами и Кремлем.

Так, американская разведка не передает информацию, которая помогла бы ВСУ уничтожить российских руководителей, таких как министры. Кроме того, американцы не передают Украине данные, с помощью которых можно атаковать российские цели вне украинской территории.

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Ранее некоторые СМИ написали, что американская разведка передает Украине информацию, которая используется для нанесения ударов по штабам, в результате чего гибнут российские генералы. В США считают, что такая информация помогает нашему государству защищаться, то есть она легитимная.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.

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